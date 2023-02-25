Baojie Zhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baojie Zhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baojie Zhu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baojie Zhu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baojie Zhu 11 Ağustos 1989 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 朱宝杰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baojie Zhu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baojie Zhu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 3 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Baojie Zhu'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Baojie Zhu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baojie Zhu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baojie Zhu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baojie Zhu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında NC Bayi Hengyuan

29 Ocak 2014 yılında GZ R&F

5 Ocak 2015 yılında GZ Renhe

3 Şubat 2020 yılında SH Shenhua

Baojie Zhu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baojie Zhu şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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