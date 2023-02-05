Baptiste Guillaume kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baptiste Guillaume Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baptiste Guillaume adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baptiste Guillaume Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baptiste Guillaume 16 Haziran 1995 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baptiste Guillaume Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Baptiste Guillaume, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Baptiste Guillaume'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Baptiste Guillaume Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Baptiste Guillaume isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Baptiste Guillaume Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baptiste Guillaume futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lens

18 Temmuz 2015 yılında LOSC Lille

4 Temmuz 2016 yılında R. Strasbourg

30 Haziran 2017 yılında LOSC Lille

1 Temmuz 2017 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2018 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2019 yılında Angers SCO

2 Temmuz 2019 yılında Valenciennes FC

30 Haziran 2020 yılında Angers SCO

9 Temmuz 2020 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2022 yılında Guingamp

Baptiste Guillaume Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baptiste Guillaume şuan Guingamp takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Baptiste Guillaume Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belçika U21 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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