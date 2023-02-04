Baptiste Reynet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baptiste Reynet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baptiste Reynet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baptiste Reynet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baptiste Reynet 28 Ekim 1990 tarihinde Romans şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baptiste Reynet Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baptiste Reynet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Baptiste Reynet'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Baptiste Reynet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BaptisteReynet

http://www.instagram.com/baptiste.reynet30/

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Baptiste Reynet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Baptiste Reynet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Baptiste Reynet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baptiste Reynet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Martigues

1 Temmuz 2011 yılında Dijon

23 Ağu 2013 yılında FC Lorient

1 Temmuz 2014 yılında Dijon

1 Şubat 2015 yılında FC Lorient

2 Şubat 2015 yılında Dijon

1 Temmuz 2018 yılında Toulouse

1 Temmuz 2020 yılında Nîmes Olympique

1 Temmuz 2021 yılında Dijon

Baptiste Reynet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baptiste Reynet şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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