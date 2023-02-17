Baptiste Rolland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baptiste Rolland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baptiste Rolland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baptiste Rolland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baptiste Rolland 14 Ocak 2003 tarihinde Seclin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baptiste Rolland Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Baptiste Rolland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Baptiste Rolland'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Baptiste Rolland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baptiste Rolland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Baptiste Rolland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baptiste Rolland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında LOSC Lille U19

1 Temmuz 2021 yılında LOSC Lille B

1 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2023 yılında Lyngby BK

Baptiste Rolland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baptiste Rolland şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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