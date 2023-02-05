Baptiste Roux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baptiste Roux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baptiste Roux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baptiste Roux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baptiste Roux 26 Kasım 1999 tarihinde Bressuire şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baptiste Roux Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Baptiste Roux, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Baptiste Roux'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Baptiste Roux Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baptiste.roux/

Baptiste Roux Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Baptiste Roux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Baptiste Roux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baptiste Roux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında EA Guingamp U19

1 Nisan 2018 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2020 yılında Guingamp

Baptiste Roux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baptiste Roux şuan Guingamp takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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