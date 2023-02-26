Bar Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bar Cohen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bar Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bar Cohen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bar Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bar Cohen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bar Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bar Cohen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bar Cohen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bar Cohen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bar Cohen 10 Mart 2001 tarihinde Lod şehrinde doğmuştur.  İsrail uyrukludur.Gerçek adı da בר כהן şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bar Cohen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bar Cohen'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bar Cohen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bar Cohen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Bar Cohen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bar Cohen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında M. Tel Aviv

1 Ağustos 2019 yılında B TLV Bat Yam

31 Temmuz 2020 yılında M. Tel Aviv

27 Ağustos 2020 yılında Hapoel Haifa

20 Ocak 2021 yılında M. Tel Aviv

21 Ocak 2021 yılında B TLV Bat Yam

30 Haziran 2021 yılında M. Tel Aviv

14 Eylül 2021 yılında H. Nof HaGalil

30 Haziran 2022 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2022 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2023 yılında M. Tel Aviv

Bar Cohen kimdir

Bar Cohen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bar Cohen şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Tel Aviv

Bar Cohen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail U19 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Bar Cohen nereli

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