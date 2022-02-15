Bar Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bar Görevlisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bar Görevlisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bar Görevlisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bar Görevlisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bar Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bar Görevlisi Maaşları

Bar Görevlisi maaşı ortalama olarak aylık 7450_TL'dir. En düşük Bar Görevlisi maaşı 6150_TL, En yüksek ise 8750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bar Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5132.05

Meslek Adı :

Bar Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Garsonlar Ve Barmenler

Meslek Birim Grubu :

Barmenler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konaklama, eğlence ve yeme-içme işletmelerinde işletme politika ve izlekleri doğrultusunda barda, ön hazırlıkları yapma, alkollü ve alkolsüz sıcak ve soğuk içecekleri, atıştırmalık yiyecekleri hazırlayıp konuklara sunma, hesap alma ve kapama işlemlerini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bar Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmek

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Kalite yönetim sistemini uygulamak

d) İş organizasyonu yapmak

e) Servis öncesi yapılan işlemleri yürütmek

f) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak

g) Barda kullanacağı malzemeleri temin etmek

h) Bar dolaplarını ve raflarını düzenlemek

i) İçecek servisinde kullanılan yenebilecek süsleri ve konuğun yemek anında, isteğine göre tatlandırmak için yemeğine kattığı madde (tuz, karabiber) takımlarını hazırlamak

j) Atıştırmalık yiyecekleri hazırlamak

k) Servis takımlarını ve bardaklarını temizlemek

l) Servis sırasında yapılan işlemleri yürütmek

m) Sipariş almak

n) Konukların istekleri ve şikâyetleri ile ilgilenmek

o) Servis sırasında oluşan kazalarla ilgilenmek

p) İş akışındaki aksaklıkları gidermek

q) Hesap almak

r) Sıcak içecek servisi yapmak

s) Soğuk içecek servisi yapmak

t) Kokteyl hazırlamak

u) Gün / Vardiya sonu işlemlerini yürütmek

v) Periyodik işlemlerin yapılmasına yardımcı olmak

w) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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