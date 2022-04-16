Bar Kaptanı (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bar Kaptanı (Otel) görev tanımı nedir, Bar Kaptanı (Otel) ne iş yapar, Bar Kaptanı (Otel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bar Kaptanı (Otel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bar Kaptanı (Otel) Tanımı;

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Bar Kaptanı (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bar Kaptanı (Otel) Maaşları

Bar Kaptanı (Otel) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bar Kaptanı (Otel) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bar Kaptanı (Otel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5132.02

Meslek Adı :

Bar Kaptanı (Otel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Garsonlar Ve Barmenler

Meslek Birim Grubu :

Barmenler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Barda standartları tesis etmek ve sorumlu olduğu personeli de aynı doğrultuda yönlendirmekle görevli olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bar Kaptan (Otel), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Barda servis edilen yiyecek ve içecek ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

b) Barların servise açılmadan önce masa düzenini vb. son kontrollerini yapıp beklenen standartlara uygunluğunu temin etmek,

c) Barlarda kullanılan malzemelerin otel menfaatleri doğrultusunda kullanımını sağlamak,

d) Müşteriyi karşılamak, ilgilenmek ve oturtmak,

e) Güler yüzlü ve nazik olmak,

f) Barların tamir ve bakım ihtiyaçlarını belirleyip gereğinin yapılmasını sağlamak,

g) Personelin servise hazırlığını denetlemek ve yönlendirmek,

h) Personelin zamanında işe geliş gidişini kontrol etmek,

i) Barlardaki içki servisi hakkında bilgili olmak ve personelini bilgilendirmek,

j) Barların belirlenmiş standartlarına uygun olmasını sağlamak ve devamlı kontrol etmek,

k) Bar içi ve servis alanlarının genel temizliğini kontrol etmek,

l) Bar arıza fişlerini takip etmek,

m) Bar malzemelerinin aylık sayımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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