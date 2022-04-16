Bar Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bar Servis Elemanı görev tanımı nedir, Bar Servis Elemanı ne iş yapar, Bar Servis Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bar Servis Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bar Servis Elemanı Tanımı;

__

Bar Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bar Servis Elemanı Maaşları

Bar Servis Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bar Servis Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bar Servis Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5132.03

Meslek Adı :

Bar Servis Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Garsonlar Ve Barmenler

Meslek Birim Grubu :

Barmenler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Barlarda müşterilere servis hizmeti veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bar Servis Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Soğuk ve sıcak içecek servisi konusunda bilgi sahibi olmak

b) İçki ve kokteyl hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Barların servise açılmadan önce masa düzenini yapmak,

d) Servis tepsilerini, bardakları, buz ve şampanya kovalarını temizlemek ve servise hazır duruma getirmek.

e) Servis için gerekli şartları sağlamak,

f) Bar servis alanlarının ön ve arka hazırlıklarını yapmak,

g) Masa ve istasyonlardan boşları doğru toplamak, doğru taşımak ve kurallara uygun servis yapmak,

h) Bar dolaplarını, rafları, bankoları, sandalyeleri ve masaları temiz tutmak,

i) Boşları toplamak, bulaşıkhaneye iletmek veya yıkamak,

j) Taze meyve suları sıkmak,

k) Zayiatlar konusunda titiz davranmak,

l) Güler yüzlü ve nazik olmak,

m) Karşılaştığı her türlü problemi üstlerine bildirmek,

n) Günlük servis öncesi toplantılara düzenli olarak katılmak o) Barlarda kullanılan malzemelerin otel menfaatleri doğrultusunda kullanımını sağlamak,

p) Barların genel temizliğinin yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?