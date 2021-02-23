Nehir, Mert’i kaybetmenin eşiğindedir fakat Mert’ten ayrılmaya niyeti yoktur. Bunun için her şeyi karşısına almaya razıdır. Bahar ve Nazım ne yapar ise yapsın bundan vazgeçmek istemez. İşte Baraj 23. bölüm canlı izle|Baraj son bölüm Fox TV canlı izle...

BARAJ 23. BÖLÜM CANLI İZLE|BARAJ SON BÖLÜM FOX TV

Nehir'in oğlununu kaybetmemek için çırpınması ve ona kimsenin yardımcı olmaması iyice tüketir. Ancak her şey mahkemenin vereceği karardadır. Mahkeme son kararını Mert'in halası Bahar'dan yana kullanır. Nehir bir yolunu bulup Mert'i vermemek için kaçırır.

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Öte yandan Tarık, Nehir’e yardımcı olmak istese de bir taraftan Bahar’ın tehdidi diğer yandan ise Zahra’nın Meryem’i öldürmüş olmasıyla ilgilenmek zorundadır.

Zahra kendisine yardım etmek için Tarık'ı çağırır ölüyü saklamak için fakat beklediği desteği bulamaz. Sahra planladığı gibi Meryem’in cesedini bir derin dondurucu ile apartmandan çıkarmak isterken yakalanır. Peki Bahar bu suçtan nasıl sıyrılacak?