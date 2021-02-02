Nazım'ın, uğradığı haksızlık Nehir'i affetmesini zorlaştırsada aralarındaki derin aşka mani olamıyor. Nehir'in yaptıkları karşısında intikam ateşiyle yanıp tutuşan Nazım, Çocuğun babası olduğunu kabul edebilecek mi merak konusu. İşte Baraj 25. bölüm canlı izle | Baraj dizisi son bölüm FOX TV canlı izle...

BARAJ 25. BÖLÜM CANLI İZLE | BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE

Nehir, Nazım’a Mert’in onun oğlu olduğunu söylemiştir fakat Nazım’ın gerçekleri kabullenmesi ve geçmişte uğradığı haksızlıkları affetmesi kolay olmayacaktır.





Gerçekler ortaya çıktıktan sonra Nazım’ı Nehir’e kaybetmekten korkan Bahar ise olayların gidişatını kendi eline almaya karar verir.

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZET

Nehir’in Tarık ile evleneceğini açıklaması Nazım’ı deli eder. Nazım’ı istediği kıskançlık kıvamına getirmiş olan Nehir onun duygularıyla oynamaya devam eder.

Nazım’ı bu durumda bile kaybetmekten korkan Bahar ise Mert’in babası hakkındaki gerçekleri öğrenmek üzeredir… Tarık ise düğün hayalleri kuran Zahra’nın gerçekleri öğrenip bütün planlarını altüst etmemesi için uğraşır.