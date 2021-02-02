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Baraj 25. bölüm canlı izle | Baraj dizisi son bölüm FOX TV canlı izle

FOX TV ekranlarının sevilen disizi Baraj 25. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Nehir ile Nazım'ın aralarındaki fırtınalı ilişkiyi konu edinen dizi de bu hafta yine soğuk intikam rüzgarları esecek. İşte Baraj 25. bölüm canlı izle | Baraj dizisi son bölüm FOX TV canlı izle...

Baraj 25. bölüm canlı izle | Baraj dizisi son bölüm FOX TV canlı izle

Nazım'ın, uğradığı haksızlık Nehir'i affetmesini zorlaştırsada aralarındaki derin aşka mani olamıyor. Nehir'in yaptıkları karşısında intikam ateşiyle yanıp tutuşan Nazım, Çocuğun babası olduğunu kabul edebilecek mi merak konusu. İşte Baraj 25. bölüm canlı izle | Baraj dizisi son bölüm FOX TV canlı izle...

BARAJ 25. BÖLÜM CANLI İZLE | BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE

Nehir, Nazım’a Mert’in onun oğlu olduğunu söylemiştir fakat Nazım’ın gerçekleri kabullenmesi ve geçmişte uğradığı haksızlıkları affetmesi kolay olmayacaktır.

BARAJ DİZİSİ 25. BÖLÜM CANLI İZLE | BARAJ SON BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE

Baraj 25. bölüm canlı izle | Baraj dizisi son bölüm FOX TV canlı izle

Gerçekler ortaya çıktıktan sonra Nazım’ı Nehir’e kaybetmekten korkan Bahar ise olayların gidişatını kendi eline almaya karar verir.

Baraj 25. bölüm canlı izle | Baraj dizisi son bölüm FOX TV canlı izle

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZET

Nehir’in Tarık ile evleneceğini açıklaması Nazım’ı deli eder. Nazım’ı istediği kıskançlık kıvamına getirmiş olan Nehir onun duygularıyla oynamaya devam eder.

Baraj 25. bölüm canlı izle | Baraj dizisi son bölüm FOX TV canlı izle

Nazım’ı bu durumda bile kaybetmekten korkan Bahar ise Mert’in babası hakkındaki gerçekleri öğrenmek üzeredir… Tarık ise düğün hayalleri kuran Zahra’nın gerçekleri öğrenip bütün planlarını altüst etmemesi için uğraşır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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