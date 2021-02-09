Nehir'in çocuğunun babası Nazım olduğunu itiraf etmesiyle, Nazım kafa karışıklığı yaşar. Bu bilgiyle her Şeyin düzeleceğini düşünen Nehir, Nazım'ın ona inanması ve sırt çevirmesiyle Tarık'la evlenme kararı alır. Peki Sahra bu evliliği duyunca ne yapacak? İşte Baraj 26. bölüm canlı izle|Baraj son bölüm FOX TV canlı izle...

BARAJ 26. BÖLÜM CANLI İZLE|BARAJ SON BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE

Bahar’ın planı işe yaramış, Nazım, Nehir’e olan güvenini kaybetmiştir. Nazım ona bir kez daha sırtını dönünce Nehir ondan tepki alabileceği tek şeyi yapmaya, Tarık ile evlenmeye karar verir. Fakat Zahra, Tarık’ın başkasıyla evleneceğini öğrendiği anda kendisi dahil herkesi yakacak bir hamle yapmaya hazırdır.

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nehir, Nazım’a Mert’in onun oğlu olduğunu söylemiştir fakat Nazım’ın gerçekleri kabullenmesi ve geçmişte uğradığı haksızlıkları affetmesi kolay olmayacaktır.

Gerçekler ortaya çıktıktan sonra Nazım’ı Nehir’e kaybetmekten korkan Bahar ise olayların gidişatını kendi eline almaya karar verir.