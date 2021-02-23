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Baraj 28. bölüm full izle|Baraj son bölüm Fox TV full izle

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj nefesleri kesecek yepyeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Nehir iyice köşeye sıkışmıştır. Mert'i kaybetmenin eşiğinde olan Nehir'in ne yapacağı merak konusu. İşte Baraj 28. bölüm full izle|Baraj son bölüm Fox TV full izle...

Baraj 28. bölüm full izle|Baraj son bölüm Fox TV full izle

Nehir, Mert’i kaybetmenin eşiğindedir fakat Mert’ten ayrılmaya niyeti yoktur. Bunun için her şeyi  karşısına almaya razıdır. Bahar ve Nazım ne yapar ise yapsın bundan vazgeçmek istemez. İşte Baraj 28. bölüm full izle|Baraj son bölüm Fox TV full izle...

Baraj 28. bölüm full izle|Baraj son bölüm Fox TV full izle

 BARAJ 28. BÖLÜM FULL İZLE|BARAJ SON BÖLÜM FOX TV

Nehir'in oğlununu kaybetmemek için çırpınması ve ona kimsenin yardımcı olmaması iyice tüketir. Ancak her şey mahkemenin vereceği karardadır. Mahkeme son kararını Mert'in halası Bahar'dan yana kullanır. Nehir bir yolunu bulup Mert'i vermemek için kaçırır.

BARAJ 23 ŞUBAT SALI FULL İZLEME LİNKİ (FOX TV CANLI)

Baraj 28. bölüm full izle|Baraj son bölüm Fox TV full izle

Öte yandan Tarık, Nehir’e yardımcı olmak istese de bir taraftan Bahar’ın tehdidi diğer yandan ise Zahra’nın Meryem’i öldürmüş olmasıyla ilgilenmek zorundadır.

Zahra kendisine yardım etmek için Tarık'ı çağırır ölüyü saklamak için fakat beklediği desteği bulamaz. Sahra planladığı gibi Meryem’in cesedini bir derin dondurucu ile apartmandan çıkarmak isterken yakalanır. Peki Bahar bu suçtan nasıl sıyrılacak? 

Baraj 28. bölüm full izle|Baraj son bölüm Fox TV full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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