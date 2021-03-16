Fox TV'nin fenomen dizisi Baraj yepyeni bölümü ile bu akşam ekranlarda yerini alacak. Nehir, Nazım’a hamile olduğunu söylemiştir. Fakat yalanın ortaya çıkmaması ve Nazım’ı yeniden kaybetmemek için eski dolandırıcılık günlerine geri gitmesi gerekecektir. Peki Nehir'in yeni planı nedir? İşte Baraj 31. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izle...

Bahar hem Nehir’in hamile olduğunu, hem de aslında hamile olmadığını öğrenmesi üzerine bir de beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.

BARAJ 31. BÖLÜM CANLI İZLE | BARAJ SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Meryem’i hala görmemiş olan Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’in cansız bedeninin canlı olduğuna daha ne kadar ikna edebileceklerdir? Ve onu Halit’ten daha ne kadar saklayabileceklerdir?