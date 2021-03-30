Fox TV'nin fenomen dizisi Baraj yepyeni bölümü ile bu akşam ekranlarda yerini alacak. Nehir’in hayatını kurtaran Nazım ile Nehir arasındaki buzlar yavaş yavaş erir. Bu anlara şahit olan Bahar ise Nazım'ı kaybetme korkusu ile iyice öfkelenerek yeni bir plan düşünür. İşte Baraj 33. bölüm full izle| Baraj son bölüm Fox TV full izle...

Bahar ise bir yandan Nehir’in başına gelenlerin sebebini gizlemeye diğer yandan da Nazım’ı elde tutmaya çalışır. Fakat Azra’nın geçmişinin onu yakalaması ve Mert’in kaçırılması her şeyi karıştıracaktır.

BARAJ 33. BÖLÜM FULL İZLE| BARAJ SON BÖLÜM FOX TV FULL İZLE

Tarık, Zahra ve İbrahim bir yandan Halit ve Hayriye’nin evlilik teklifi, bir yandan Meryem’in cesedi ve bir yandan da Bahar’ın onları Halil’in cinayetiyle suçlaması üzerine iyice köşeye sıkışmışlardır