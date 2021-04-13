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Baraj 35. bölüm full izle|Baraj son bölüm Fox TV full izle

Fox TV sevilen dizisi Baraj bu akşam 35. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Nazım Nehir'in neler karıştırdığının peşine düşer. Peki ya Nazım duyacakları karşısında ne tepki verecek? İşte Baraj 35. bölüm full izle|Baraj son bölüm Fox TV full izle...

Baraj 35. bölüm full izle|Baraj son bölüm Fox TV full izle

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran Baraj dizisi bol entrikalı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda yerini alacak. Nazım ve Nehir arasında buzlar tam erimeye başladı derken, Nehir'in gizlediği sırların peşine düşen Nazım, karşılaşacakları karşısında ne tepki verecek merak konusu oldu. İşte Baraj 35. bölüm full izle|Baraj son bölüm Fox TV full izle...

Baraj 35. bölüm full izle|Baraj son bölüm Fox TV full izle

Bahar, Alihan’la olan anlaşmasını gizlemeye çalışırken, Nazım da Alihan’ın Nehir’den ne istediğini bulmaya çalışır.

BARAJ 35. BÖLÜM FULL İZLE| BARAJ SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ...

Baraj 35. bölüm full izle|Baraj son bölüm Fox TV full izle

Nehir ise bir kez daha aldatıldığını öğrendiğinde kendini onu sevdiğini bildiği Tarık’ın kollarında bulur.Halit, Zahra’nın başkasına aşık olduğunu öğrenince, o kişiyi bulup öldürmeye ant içer.

Baraj 35. bölüm full izle|Baraj son bölüm Fox TV full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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