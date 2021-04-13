Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran Baraj dizisi bol entrikalı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda yerini alacak. Nazım ve Nehir arasında buzlar tam erimeye başladı derken, Nehir'in gizlediği sırların peşine düşen Nazım, karşılaşacakları karşısında ne tepki verecek merak konusu oldu. İşte Baraj 35. bölüm full izle|Baraj son bölüm Fox TV full izle...

Bahar, Alihan’la olan anlaşmasını gizlemeye çalışırken, Nazım da Alihan’ın Nehir’den ne istediğini bulmaya çalışır.

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Nehir ise bir kez daha aldatıldığını öğrendiğinde kendini onu sevdiğini bildiği Tarık’ın kollarında bulur.Halit, Zahra’nın başkasına aşık olduğunu öğrenince, o kişiyi bulup öldürmeye ant içer.