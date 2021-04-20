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Baraj 36. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izle

Fox TV'nin sevilen dizisi Baraj bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Yeni bölümde Nehir'den haber alınamaması herkesi endişeye düşürür. Peki Nehir'in başına ne geldi. İşte Baraj 36. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izle

Baraj 36. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izle

Salı akşamlarının bol entrikalı dizisi Baraj'da yine olayların ardı arkası kesilmiyor. Oğlunun maskeli kişinin Demir olduğunu söylemesi üzerine peşinden giden Nehir'den haber alınamaz. Telaşa kapılan Zerrin, Nazım'dan yardım ister. Ancak Nazım'ın olan bitenden haberi vardır. İşte Baraj 36. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izle...

baraj-5771-galeri-resim-45a89470-2473-4c62-a154-e0b91384ed84.jpgBaraj 36. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izle

Öte yandan Demir, Nazım'ı arar ve Nehir için fidye ister. Ancak Nehir'i kurtaramaya giden Nazım'ı talihsiz bir sürpriz bekliyordur. Peki Nazım, Demir'in elinden kurtulabilecek mi? Nazım ölüyor mu?

BARAJ 36. BÖLÜM CANLI İZLE| BARAJ SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Baraj 36. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izle

Nehir, Nazım’la olan yanlış anlaşılmayı düzeltemeden kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Nazım, Tarık, Bahar ve Zerrin, Nehir’i bulmak için birlik olmak zorundadırlar.

Baraj 36. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izle

Nazım ve Tarık, düşmanlıklarını bir kenara bırakıp Nehir’i kurtarabilecekler midir? Zahra ve İbrahim ise Halit’ten kurtulabilmenin tek yolunun ona bir oyun oynamak olduğuna karar verirler.

Baraj 36. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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