Baraj dizisi final mi yapıyor? Yayınlandığı ilk bölümünden itibaren beğeniyle takip edilen Baraj dizisi hakkında kulislerde final yapıyor iddiaları büyük tepki çekti. Peki Baraj dizisi final mi yapıyor? Baraj bitiyor mu? Baraj dizisi oyuncuları...

Baraj dizisi FOX tv ekranlarında yayın hayatına sessiz sedasız başladı ve ilk bölümü ile büyük ses getirdi. Yayınlanan 2. bölümünün ardından koronavirüs engeline takılan ve uzun süre ekranlara ara vermek zorunda kalan dizi geçtiğimiz günlerde yeniden ekranlara döndü.

Geçtiğimiz sezon ilk bölümleri ile reyting listesinde başarı gösteren dizi yeni sezona düşük başladı. Salı akşamları ekranlara gelen dizi sıkı rakipleriyle reyting savaşları veriyor.

BARAJ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Her hafta daha düşük reyting alan dizi için final söylentileri medya kulislerinde dolanmaya başladı. Koronavirüs sebebiyle izleyiciden ayrı kalan Baraj’ın bu sezon reytinglerde almış olduğu başarısız sonuçların ardından final yapacağı iddia edildi.

Yeni yayın dönemi için birçok yeni dizi ve proje için anlaşan Fox'un bu kötü sonuçların ardından Baraj dizisine son 2 hafta daha fırsat tanıdı. Reyting düşüşü devam ederse final yapacağı iddiası sosyal medyanın da konusu oldu.

İddiaların ardından FOX'un bu karardan vazgeçmesini isteyen dizinin sevenleri tepkilerini dile getirdi.

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan dizi Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.