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  3. Baraj gölünde kaybolan amca yeğenden kahreden haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

Baraj gölünde kaybolan amca yeğenden kahreden haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Karamık Baraj Göleti'ne giren amca ve 16 yaşındaki yeğeninin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Baraj gölünde kaybolan amca yeğenden kahreden haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde girdikleri baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcadan acı haber geldi.

Alınan bilgiye göre, Maviye Akın (16) ile Sümeyra Akın, serinlemek için ilçedeki Karamık Baraj Göleti'ne girdi. Bir süre sonra bulundukları yerin derinleşmesi üzerine kuzenler "Nefes alamıyoruz" diye bağırarak yardım istedi. Maviye Akın'ın annesi İstek Akın, değnekle Sümeyra Akın'ı gölden kurtardı.

Baraj gölünde kaybolan amca yeğenden kahreden haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN GÖLE ATLADI

Maviye Akın'ı kurtarmak için ise amcası Uğur Akın (44) gölete girdi. Belirli bir süre sonra Uğur Akın da gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polis ekipleri istendi. Dalgıç ekipleri girdikleri gölette kısa sürede amca ve yeğenin cesedine ulaştı. Kıyıya çıkarılan gencin cesedini gören yakınları gözyaşı döktü. Cenazeler otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Baraj gölünde kaybolan amca yeğenden kahreden haber! Cansız bedenlerine ulaşıldıBaraj gölünde kaybolan amca yeğenden kahreden haber! Cansız bedenlerine ulaşıldıBaraj gölünde kaybolan amca yeğenden kahreden haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

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