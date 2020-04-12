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  3. Baraj gölünde tekne battı: 18 yaşındaki Mustafa kayıp (2)

Baraj gölünde tekne battı: 18 yaşındaki Mustafa kayıp (2)

Aslantaş Barajına arkadaşlarıyla tekneyle gezmeye giden ve teknenin batması sonucu kaybolan Mustafa Sarıdal'ı arama çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi.

Baraj gölünde tekne battı: 18 yaşındaki Mustafa kayıp (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Aslantaş Barajına arkadaşlarıyla tekneyle gezmeye giden ve teknenin batması sonucu kaybolan Mustafa Sarıdal'ı arama çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Sarıdal'ı arama çalışmaları yarın sabah yeniden başlanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA




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