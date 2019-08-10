Baraj havzasında kalan iki mahalle taşınıyor

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde kaç kuşağa ev sahipliği yaptığı bilinmeyen, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Derebebekler Mahallesi'nin bir kısmı ile Dereuzunyer Mahallesi'nin tamamı, yapımı devam eden Rahmanlar Barajı havzasında kaldığı için kamulaştırıldı. Evleri kamulaştırılan ve kendileri için yeni bir mahalle kurulacak vatandaşlar, doğup büyüdükleri, evlerine veda etmeye hazırlanıyor.

Ödemiş'te yapımı devam eden Rahmanlar Barajı havzasında kalan kırsal mahallelerden Derebebekler'in bir kısmı, Dereuzunyer'in ise tamamı kamulaştırıldı. Tarihi yüz yıllar öncesine dayanan, kaç kuşağa ev sahipliği yaptığı bilinmeyen Dereuzunyer'de yaşayanlar, mahalleden taşınacak. Derebebekler Mahallesi'nde yaşayan ve evleri kamulaştırılanlar da bölgeden ayrılacak. Evleri kamulaştırılan vatandaşlar için yeni bir mahalle kurulacak.

Baraj havzasının karşı bölgesinde bulunan 8,6 hektarlık ormanlık alan, Hazine adına tescillendikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edildi. Bakanlık, evleri kamulaştırılan ve yeniden ev yapmak isteyenlerin başvurularını aldıktan sonra noter huzurunda kura çekimi yaptı. Buna göre Derebebekler Mahallesi'nde oturan 17 kişi, Dereuzunyer Mahallesi'nde ise 22 kişi, yeni kurulacak mahallede ev sahibi olacak. Yeni yerleşim alanının imar planı ve parselasyon planı Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bakanlığın onayladığı planlara göre, yerleşim alanında 44 konut, 1 sosyal tesis, 1 dini tesis, 1 ticari alan parseli bulunuyor.

'MAHALLENİN GERİ KALANI'DA KAMULAŞTIRILSIN'

Derebebek Mahalle Muhtarı Fikret Toktaş, 3 sokağın bulunduğu mahallenin yarısının kamulaştırıldığını, diğer evlerin ise kamulaştırılmadığın söyledi. Toktaş, "Köy kahvesi, bakkalı ve camisi olan sokak, kamulaştırıldı. Diğer iki sokakların ise baraj bitip de İZSU'ya devredildikten sonra, İZSU tarafından kamulaştırılacağı söyleniyor. Vatandaşlarımızın evleri kaldı. Mağduruz. Zaten 2,5 yıldır baraja taş taşıyan kamyonların çıkardığı tozlarının içinde yaşıyoruz. Acilen geri kalan mahallelerin kamulaştırılmasını istiyoruz" dedi.

Mahallede daha önce 450 kişinin yaşadığını, zamanla göç verdiğini, baraj yapımının başlamasından sonra da birçok kişinin evlerini bırakıp, gittiğini anlatan Fikret Toktaş, şu anki nüfusun 270 olduğunu belirtti.

Dereuzunyer Mahalle Muhtarı 3 çocuk babası Hasan Fırtına (61) da, devletin ev yapacak kişilere düşük faiz ile kredi vereceğini anlattı. Fırtına, "Proje hazırlandı. Devlet 77 bin TL verecek. Bu kredi de 10 yıl geri ödemeli olacak" dedi. Fırtına, mahallede bulunan mezarlığı da su altında kalmaması için Başova Yaylası'na taşıdıklarını söyledi.

Yaz aylarında mahallenin Başova Yaylası'na çıkan vatandaşlardan Ali Demir (51), "Ben kamulaştırmadan 20 bin TL aldım. Evler kamulaştırıldı, ama duracak yerimiz yok. Şu anda 120 bin TL alan birisi, bir daire alamıyor. Gidecek yerimiz yok. Bana verilen 20 bin lira ile nereye gideyim? İki oğlum var. Çok mağdur olduk, ama yapacak bir şey yok" dedi.

Cavit Alkan (70) da evinin kamulaştırılmadığını, barajda su tutulmaya başlandığında bir sorun yaşanması halinde nereye gideceklerini bilmediğini belirtti.

Evi kamulaştırılan, bahçesindeki meyve ağaçlarına da para ödenen Recep Korkut (66) 44 bin lira aldığını belirterek "Devletin kestiği parmak acımaz" diye konuştu.

Mehmet Ali Güner (50) ise durumdan memnun. Kamulaştırılan evine 100 bin TL ödendiğini anlatan Güner, "Köyden gideceğim için üzülüyorum ama evime verdikleri para iyi. Şu anda yerimiz yurdumuz yok. Köy kuracaklar ama henüz kurulmadı. Ödenen kamulaştırma parası da bitti" diye konuştu.

Ödemiş'in iki mahallesinde hak sahibi olan aileler, "Kendi Evini Yapana Yardım" adı altında verilen konut kredisinden faydalanacak. Hazırlanan projeler için 77 bin TL, özel projeler içinse 53 bin TL kredi verilecek. Yıllık yüzde 2 faiz ile verilen kredi, 10 yılda 10 eşit taksit halinde, kredi ana parası ve faizi ile birlikte tahsil edilecek.

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DHA