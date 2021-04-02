FOX TV ekranlarında yayınlanan ve son zamanların en sevilen dizilerinden olan Baraj her salı yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşuyor. Ancak çıkan son haberlere göre dizinin final yapacağı belli olmasıyla diziyi izleyenler merakla ne zaman biteceğini araştırıyor. Baraj ne zaman final yapıyor, yapacak? Baraj final bölümü ne zaman? Sorularının cevabı haberimizde...

BARAJ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR, YAPACAK? BARAJ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Gazeteci Birsen Altuntaş, başrollerini, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman ve Gizem Karaca'nın paylaştığı Baraj dizisinin 39. bölümde final yaparak ekranlara veda edileceğini kaydetti. Şu ana kadar 33 bölümü yayınlanan dizinin 6 bölüm daha yayınlandıktan sonra 9 Mayıs Salı günü final yapacağı konuşuluyor.

BARAJ DİZİSİ HAKKINDA BİLGİ

Başrollerini Türkan Şoray ile Tarık Akan'ın oynadığı aynı isimli sinema filminden yola çıkılarak çekilen, yapımcılığını MED Yapım ve No: 9 Productions’ın, senaryosunu ve yönetmenliğini ise Hasan Tolga Pulat’ın üstlendiği dizi de üç farklı insanın kendi yalanları ile duyguları arasında sıkışıp kaldıkları bir ilişki anlatılıyor.