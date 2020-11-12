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  3. Batman Ilısu Barajında suların çekilmesiyle balıklar telef oldu

Batman Ilısu Barajında suların çekilmesiyle balıklar telef oldu

Batman'da baraj suyunun çekilmesi sonucu binlerce balık telef oldu. Uzun süredir yağış almayan Ilısu Barajında su seviyesi minimum seviyeye düştü.

Batman Ilısu Barajında suların çekilmesiyle balıklar telef oldu

Uzun süredir yağış almayan Ilısu Barajında su seviyesi minimum seviyeye düştü. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle kuruyan göletlerde havasız kalan yüz binlerce yavru balık telef olurken küçük su birikintilerinde sağ kalan balıklar ise kurtarılmayı bekliyor. Batman'da Zilek köprüsü yakınlarındaki Ağıl köyünde Ilısu Baraj göletinde yaşanan balık ölümlerine çevreciler tepki gösterdi. Baraj suyunun çekilmesiyle göletteki yüz binlerce yavru balığın kıyıya vurduğunu gören çevre sakinleri, duruma müdahale edilmesini talep etti.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa, bu tür olayların sıklıkla yaşanacağını savundu. Argunağa, "Bunun gibi nice olaylar olacak. Barajlar, hidroelektrik santralleri çalıştığı müddetçe sular çekilecek. Yetkilileri her zaman için etkin tedbirler almaya davet ediyoruz. Bu büyük bir suçtur, tedbir alınmazsa sorumsuzluktur" dedi.

Baraj suyunun çekilmesiyle balıklar telef oldu

Balıkların telef olmasına tepki gösteren Batman Sağlık ve Çevrecilik Derneği Başkanı Sıtkı Güneş ise yüz binlerce yavru balığın telef olduğunu, bir o kadarın da telef olmak üzere olduğunu belirtti. Güneş, "Ilısu Baraj göletinde yüz binlerce yavru balığın telef olduğunu, o kadarının da telef olmak üzere olduğunu duyduk. Canlıları korumak insan olarak hepimizin görevidir. Yetkililerden de isteğimiz, bu tür olaylar karşısında biraz daha duyarlı olmalarıdır. Bir an önce bu duruma müdahale edilip telef olmak üzere olan balıkların kurtarılması gerekir" diye konuştu.

Baraj suyunun çekilmesiyle balıklar telef oldu

Baraj suyunun çekilmesiyle balıklar telef oldu

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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