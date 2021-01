Fas uyruklu güzel oyuncu İman Casablanca, Best Model of the World 2018 birincisi olmuşur. Şimdilerde ise FOX TV'de yayınlanan Baraj dizinde rol olan Casablanca başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Baraj Zahra kim? İman Casablanca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? Merak edilen ayrıntıları haberimizde sizler için derledik...

BARAJ ZAHRASI İMAN CASABLANCA KİMDİR?

Faslı Arap model aynı zamanda uluslararası dizi film oyuncusudur. 1999 yılında Fas'ta dünyaya geldi. Komiser baba ile Fransızca öğretmeni olan bir annenin evladı olan İman, 6 kardeşli bir ailede büyüdü. Fas'ta matematik mühendisliği okuyan Casablanca, Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.

Best Model of the World 2018 birincisi olan Iman Casablanca iyi derece olan Türkçe'si ile dikkat çekmektedir. Iman Casablanca 2018'de Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalışmıştır.

2019 yılında Uykusuzular Kulübü dizisi oyuncu kadrosunda yer aldı. 2020 yılında rol aldığı Baraj dizisinde Zahra karakterini canlandırmaya halen devam etmektedir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

*Baraj (Zahra, 2020-2021)

*Yasak Elma (Leyla 2019-2020)

*Uykusuzlar Kulübü (2019)