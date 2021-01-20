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Baraj Zahra kim? İman Casablanca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?

FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Baraj'da Zahra karakterine hayat veren İman Casablanca izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Baraj Zahra kim? İman Casablanca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? İşte detaylar...

Baraj Zahra kim? İman Casablanca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?

Fas uyruklu güzel oyuncu İman Casablanca, Best Model of the World 2018 birincisi olmuşur. Şimdilerde ise FOX TV'de yayınlanan Baraj dizinde rol olan Casablanca başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Baraj Zahra kim? İman Casablanca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? Merak edilen ayrıntıları haberimizde sizler için derledik...

BARAJ ZAHRASI İMAN CASABLANCA KİMDİR?

 

Faslı Arap model aynı zamanda uluslararası dizi film oyuncusudur. 1999 yılında Fas'ta dünyaya geldi.  Komiser baba ile Fransızca öğretmeni olan bir annenin evladı olan İman, 6 kardeşli bir ailede büyüdü. Fas'ta matematik mühendisliği okuyan Casablanca, Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.

Best Model of the World 2018 birincisi olan Iman Casablanca iyi derece olan Türkçe'si ile dikkat çekmektedir. Iman Casablanca 2018'de Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalışmıştır.

Baraj Zahra kim? İman Casablanca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?

2019 yılında Uykusuzular Kulübü dizisi oyuncu kadrosunda yer aldı. 2020 yılında rol aldığı Baraj dizisinde Zahra karakterini canlandırmaya halen devam etmektedir.

Baraj Zahra kim? İman Casablanca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?

ROL ALDIĞI DİZİLER

*Baraj (Zahra, 2020-2021)

*Yasak Elma (Leyla 2019-2020)

*Uykusuzlar Kulübü (2019)

Baraj Zahra kim? İman Casablanca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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