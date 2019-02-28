Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (3) Babasultan Barajı'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de...

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