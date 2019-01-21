Barajda balıkçı teknesi battı: 1 kayıp

EDİRNE'nin İpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda balıkçı teknesi bilinmeyen nedenle battı. Teknede bulunan Nevzat Güneş çevredekiler tarafından kurtarılırken, Esat Akbaş (71) kayboldu.

Olay, ilçeye bağlı Koyuntepe köyünde bulunan Hamzadere Barajı'nda meydana geldi. Baraja açılan ve Nevzat Güneş ile Eset Akbaş'ın içinde bulunduğu balıkçı teknesi henüz bilinmeyen nedenle battı. Nevzat Güneş, durumu fark edenler tarafından kurtarılırken, Esat Akbaş ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi atlatan Güneş, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaybolan Aktaş için bölgeye giden Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü dalgıçları, barajda arama çalışmaları yaptı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama kurtarma çalışmalarına, yarın sabah devam edileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

DHA