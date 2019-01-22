Barajda kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor (2)
İpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda teknenin batması sonucu kaybolan ve ekipler tarafından aranan balıkçı Esat Akbaş'ın cesedi bulundu.
CESEDİ BULUNDU
İpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda teknenin batması sonucu kaybolan ve ekipler tarafından aranan balıkçı Esat Akbaş'ın cesedi bulundu. Akbaş'ın cansız bedeni, İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DHA
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