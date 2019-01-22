İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Barajda kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor (2)

Barajda kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor (2)

İpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda teknenin batması sonucu kaybolan ve ekipler tarafından aranan balıkçı Esat Akbaş'ın cesedi bulundu.

Barajda kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor (2)

CESEDİ BULUNDU

İpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda teknenin batması sonucu kaybolan ve ekipler tarafından aranan balıkçı Esat Akbaş'ın cesedi bulundu. Akbaş'ın cansız bedeni, İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.