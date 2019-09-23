Barajdaki balık ölümleri balıkçıları endişelendirdi

Karabük'ün Eskipapazar ilçesindeki Bulduk Baraj Gölü'nde meydana gelen toplu balık ölümleri balıkçıları tedirgin ediyor.

Bulduk köyüne yakın olan barajda son günlerde görülen toplu balık ölümleri korkuttu. Balıkçılık yapan vatandaşların uğrak mekanı haline gelen barajdaki balık ölümlerinin kimyasal atıklardan veya oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı iddiaları üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri baraj gölünde incelemelerde bulundu. Bazı balıkçılar ise balık ölümlerini gördükten sonra balık tutmayı bıraktı.

Ankara'dan köyüne tatile gelen Bülent Şereflican, balık tutmak için baraja geldiğinde kötü manzarayla karşılaştığını belirterek, "Bulduk Değirmeni'nin üst mevkiinde balık ölümlerini gördük. Ölümlerin nedeni barajın çekilmesi veya Gerede Tabakhane'den gelen katkı maddeleri olabilir" dedi.

Amatör olarak balık tuttuğunu ifade eden Şereflican, "Artık balık tutmayacağım. Beraber gördük, bayağı da balık ölümü var. 3-4 tane de görülüyor, bazen 5 tane görülüyor" diye konuştu.

Öte yandan Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de balık ölümlerinin yaşandığı bölgede incelemede bulunurken, yaşanan ölümlerin sudaki oksijen oranının düşmesinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde durdukları öğrenildi.

Kaynak: İHA