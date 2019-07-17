Barajsız alan özel üniversiteler var mı? | Baraj altı kalanlar YKS tercihi yapabilir mi?

Barajsız alan özel üniversiteler var mı? Bu soru YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. İnternette birçok kişi bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki Barajsız alan özel üniversiteler var mı? 2019 YKS baraj altında kalanlar ne yapacak? Ayrıntılar haberimizde.

BARAJSIZ ALAN ÖZEL ÜNİVERSİTELER VAR MI? 2019 YKS BARAJ ALTINDA KALANLAR NE YAPACAK?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS tercih kılavuzu yeniden erişime açılacak. 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.