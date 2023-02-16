Baraka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baraka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Baraka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Baraka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Baraka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baraka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baraka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baraka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baraka 21 Temmuz 1986 tarihinde Avaré şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Andres Fernandes Gonçalves Damazio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baraka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Baraka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Baraka'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Barakaboyu ve yaşı kaç

Baraka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baraka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Baraka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baraka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Oeste Paulista Esporte Clube (SP)

30 Haziran 2008 yılında Linense-SP

1 Temmuz 2008 yılında Flamengo-SP

1 Ekim 2009 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2010 yılında Mogi Mirim

1 Haziran 2010 yılında Figueirense FC

1 Kasım 2010 yılında Mogi Mirim

1 Haziran 2011 yılında Criciúma EC

1 Aralık 2011 yılında Mogi Mirim

1 Mayıs 2012 yılında Ponte Preta

1 Aralık 2013 yılında Mogi Mirim

1 Nisan 2014 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2015 yılında Mirassol-SP

19 Mayıs 2015 yılında Ceará SC

31 Aralık 2016 yılında Mirassol-SP

20 Ocak 2017 yılında Santo André

14 Eylül 2017 yılında Mirassol-SP

15 Eylül 2017 yılında Guarani

31 Aralık 2017 yılında Mirassol-SP

1 Ocak 2018 yılında Guarani

11 Temmuz 2018 yılında Al-Batin FC

8 Temmuz 2019 yılında EC Vitória

23 Ocak 2020 yılında Al-Ansar

5 Şubat 2021 yılında Piracicaba

25 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2021 yılında Sampaio Corrêa

7 Ocak 2022 yılında São Caetano

4 Ocak 2023 yılında Santa Cruz

Baraka kimdir

Baraka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baraka şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Baraka nereli

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