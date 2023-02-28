Barakat Haggag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barakat Haggag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barakat Haggag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barakat Haggag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barakat Haggag 1 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Barakat Haggag Raslan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barakat Haggag Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Barakat Haggag'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Barakat Haggag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barakat Haggag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barakat Haggag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barakat Haggag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Tersana

21 Ağustos 2021 yılında El Dakhlia

31 Ocak 2023 yılında Smouha

Barakat Haggag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barakat Haggag şuan Smouha SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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