Baran Basut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baran Basut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Baran Basut kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Baran Basut ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Baran Basut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baran Basut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baran Basut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baran Basut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baran Basut 21 Haziran 1990 tarihinde Van şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baran Basut Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baran Basut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Baran Basut'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Baran Basutboyu ve yaşı kaç

Baran Basut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baran Basut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Baran Basut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baran Basut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Belediye Vanspor

26 Ağu 2013 yılında Yeni Diyarbakır

9 Ağu 2014 yılında Van BBSK

29 Ocak 2015 yılında Sandıklıspor

31 Ağu 2015 yılında Van BBSK

29 Ağu 2016 yılında Kartalspor

23 Ağu 2017 yılında Batman Petrol

30 Ocak 2018 yılında Van BBSK

28 Ağu 2018 yılında Adıyaman 1954

13 Ağu 2019 yılında Kemerspor 2003

5 Ekim 2020 yılında Gümüşhanespor

3 Eylül 2021 yılında Van Spor FK

5 Şubat 2022 yılında Darıca GB

27 Ağu 2022 yılında Kahramanmaraş

Baran Basut kimdir

Baran Basut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baran Basut şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Van Büyüksehir Belediyespor, Van Tusba Belediyespor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Baran Basut nereli

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