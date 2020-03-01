Baran Kalaycı, Toronto’ya şampiyonluk için gidiyor

Osmaniyeli vücut geliştirme şampiyonu Baran Kalaycı, Kanada'nın Toronto kentinde yapılacak olan Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Önce Avrupa'da geçtiğimiz yıl da Amerika'da vücut geliştirmede Türkiye'yi temsil ederek çeşitli dallarda ödüle layık görülen Baran Kalaycı, önümüzdeki ay Kanada'nın Toronto şehrinde yapılacak olan Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda boy gösterecek.

4 aylık bir hazırlık sürecinden sonra Toronto'daki şampiyonaya katılmak için hazır olduğunu belirten Kalaycı, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Toronto'dan madalya ile dönmeyi hedefliyorum. 4 aydır çok iyi bir hazırlık süreci oldu. Bu şampiyonanın ardından Avrupa'da ekim ayında çeşitli ülkelerde 3 farklı yarışma daha var. İnşallah Toronto'dan başarılı bir şekilde dönüp tüm hazırlığımızı Avrupa'ya dönük yapacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA