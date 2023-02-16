Baran Mogultay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baran Mogultay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baran Mogultay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baran Mogultay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baran Mogultay 18 Mayıs 2004 tarihinde Ahlen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baran Mogultay Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M-Soccermanagement yapmaktadır. Baran Mogultay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Baran Mogultay'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Baran Mogultay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baran Mogultay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baran Mogultay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baran Mogultay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Duisburg U17

1 Temmuz 2021 yılında Duisburg U19

1 Temmuz 2022 yılında MSV Duisburg

Baran Mogultay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baran Mogultay şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Baran Mogultay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfB Waltrop, BV Westfalia Wickede, Westfalia Rhynern, Hammer SpVg, SpVg Beckum, Rot Weiss Ahlen, MSV Duisburg (2017 - )

Almanya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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