Baran Sarka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baran Sarka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baran Sarka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baran Sarka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baran Sarka 11 Haziran 2001 tarihinde Beverwijk şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baran Sarka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baran Sarka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Baran Sarka'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Baran Sarka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baransarka/

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Baran Sarka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baran Sarka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Baran Sarka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baran Sarka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2022 yılında Hacettepe

30 Ağu 2022 yılında Nevşehir Bld

Baran Sarka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baran Sarka şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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