Barba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Barba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Barba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Barba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Barba

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barba 29 Ocak 1999 tarihinde São José do Rio Preto şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Pedro de Giuli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Madeira Sports yapmaktadır. Barba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına - tarihinde katılmıştır. Barba'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Barbaboyu ve yaşı kaç

Barba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Barba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Barba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barba kimdir

Barba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barba şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grêmio Novorizontino

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Barba nereli

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