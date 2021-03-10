Barbados'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Barbados'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Barbados, Güney Karayipler bölgesinde bağımsız bir ada ülkesidir. Karayip Antil Adaları zincirinin bir parçasıdır ve Amerika ülkeleri'nden biridir. Kabaca 13° Kuzey ve 59° Batı da bulunur. Konumuyla Güney Amerika kıtasına bitişiktir. Venezuela'nın yaklaşık 434 kilometre kuzey doğusundadır.

Barbados'un Nüfusu Kaç Kişidir?

Barbados274200 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 183. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000035 olduğu görülmektedir.

Barbados'un Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Barbados'un Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Barbados'un yüz ölçümü 432 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Barbados'un Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 431 km²

Barbados'un Haritadaki Yeri / Konumu