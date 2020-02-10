’Barbakuş’ oyununa ilgi yoğun oldu

Kuşadası Belediyesinin ev sahipliğinde seyircisiyle buluşan "Barbakuş adlı oyun tiyatro severlerden tam not aldı.

İzleyiciler, oyunu yakından takip ederken yer bulmakta zorlanan bazı sanatseverler oyunu ayakta izledi. Kuşadası belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliği kapsamında Erkan yücel sahnesinde "Barbakuş" adlı tiyatro oyununa Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Tek kişilik fiziksel ve deneysel bir performans sergileyen Bedirhan Sezer "Kuş, tek başına yaşayan, edebiyatla ilgilenen, şiir yazan, ancak çevresiyle ilişki kurmakta zorlanan bir üniversite öğrencisinin yaşantısını yansıtıyor. Aslında Sinan dün olduğu gibi bugün de özellikle üniversite öğrencilerinin yarınlarını kazanmak adına önemli bir aşama olan üniversite eğitimi sonrasında "nasıl bir gelecek?" noktasında belirsizliğini ve buna bağlı olarak, "insan ne ile yaşar?" sorularını sorgularken seyirciye ayna olmaktadır. Sevginin ne kadar önemli bir değer olduğunu, para denilen değişim değerinin insanı ve toplumu getirdiği yozlaşma ile bilginin değersizleşmesi, ikili ilişkilerin sanallaşması ve yalnızlığın kaçınılmaz olarak Sinan gibi sorgulayan, ideali arayan karakterlerde yaratığı erozyon oyunun omurgasını oluşturuyor. Elbette Sinan üzerinden eğlenceli karakterleri izlerken bir taraftan gülümsüyoruz. Aslında bunlar ve oyunun temel hikâyesi tüm izleyenlerin içine dokunan, hayatlarında "işte bak ben" diyecekleri duygu ve durumları açığa çıkarıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA