Barbaros Şansal kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Barbaros Şansal kızı

Ünlü modacı Barbaros Şansal, sık sık sosyal medya hesaplarında ya da çıktığı TV programlarındaki söylemleriyle Türkiye gündemine oturuyor. Moda tasarımcılığının yanında LGBT+ savunuculuğu ile de bilinen Barbaros Şansal kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevapları haberimizde...

BARBAROS ŞANSAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Moda tasarımcısı olan Barbaros Şansal, 10 Temmuz 1957'de Ankara'da dünyaya geldi. Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı'nın çocuğu olan Şansal; Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi gibi pek çok kurumda eğitim almıştır. Eğitimini Londra'da tamamlayan Şansal, modacı olmasının yanı sıra LGBT hakları savunuculuğu yapıyor.

Habertürk kanalında “Toplu İğne” ve Skytürk'te “Çengel İğne” adlı programları yapan Şansal, “3. Sınıf Hamur Kağıda Matbaa Mürekkebi Hayatlar” isminde bir kitap da yazdı. Ayrıca Matthew Frederick ve Alfredo Cabrera'nın yazdığı “Moda Okulunda Öğrendiğim 101 Şey” adlı kitabı da Türkçe'ye çevirerek yayınlanmasını sağladı. Son olarak Şansal, Marmara Üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesi'nde “Moda Tarihi” dersleri verdi.

KİTAPLARI

3. Sınıf Hamur Kağıda Matbaa Mürekkebi Hayatlar (2007)

Prova Odası (2016)

Makam Odası – Linç (2017)