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Barbaros Tantan kimdir? Kaç yaşında? Hangi görevleri yaptı?

Eski Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barbaros Tantan, haber alınamayınca evinde ölü bulundu. Kocaeli halkı tarafından tanınan Barbaros Tantan özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Barbaros Tantan kimdir? Kaç yaşında? Hangi görevleri yaptı?

Barbaros Tantan kimdir? Kaç yaşında? Hangi görevleri yaptı?

Kocaeli'nin tanınmış isimlerinden gazeteci Barbaros Tantan bugün evinde ölü halde bulundu. Ölümüyle Kocaeli halkını ve gazeteci dostlarına yasa boğdu. Ölüm haberinin duyulması üzerine özel yaşamı merak konusu olurken, hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Barbaros Tantan kimdir? Kaç yaşında? Hangi görevleri yaptı?

BARBAROS TANTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ GÖREVLERİ YAPTI?

Barbaros Tantan 1956 yılında dünyaya gelmiştir. 64 yaşında Tantan, 3 evlik yapmış bir çocuk babasıdır. Mesleği gazeteci olan Tantan, Anadolu Anadolu Ajansı Kocaeli Şubesi’nden emekli olmuştur. Bunun yanı sıra bir dönem Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve TKP Kocaeli İl Başkanlığı görevini de üstlenmiştir. Barbaros Tantan,64 yaşında bugün hayata gözlerini yumdu. Emekli gazetecinin ölüm sebebi kalp krizi olarak tahmin ediliyor. 

Barbaros Tantan kimdir? Kaç yaşında? Hangi görevleri yaptı?

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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