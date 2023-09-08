Barbaros’a iki yatırım birden

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin sayfiye yerlerinden biri olan ve yaz aylarında ciddi oranda nüfus artışı yaşayan Barbaros Mahallesi'nde yatırım ve hizmetlerine devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Barbaros’a iki yatırım birden

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin sayfiye yerlerinden biri olan ve yaz aylarında ciddi oranda nüfus artışı yaşayan Barbaros Mahallesi'nde yatırım ve hizmetlerine devam ediyor.

Barbaros Mahallesi'nde inşası son aşamaya gelen sosyal tesisler ve mahallenin yeşil alan miktarını arttıracak olan yeni park alanında çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, her iki yatırımı da yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalara nezaret etti.

"Barbaros'un gelişimine önem veriyoruz"

En kısa sürede çalışmaların tamamlanması için tüm imkânları seferber ettiklerini dile getiren Başkan Uzunlar, "Barbaros Mahallemizin daha yeşil ve yaşanabilir olması için gelişimine ve değişimine büyük önem veriyoruz. Mahallemizdeki yeni park alanını ve sosyal tesislerimizi inceleyerek, yapılan çalışmaları denetledik. Mahallemize kazandıracağımız modern mekanda mahalle sakinlerimize çok amaçlı olarak hizmet verecek tesislerimiz, ayrıca çok amaçlı spor sahaları ile gençlerimizin ve hemşehrilerimizin keyifli zamanlar geçirebileceği yeni bir yaşam merkezi olacak. Ayrıca mahalle sakinlerimizle de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğumuz değerli sakinlerimizin talep ve beklentilerini dinledik, ekiplerimize işlerinde kolaylıklar diledik" dedi.

Kumbağ'da yol çalışmaları başlıyor

Başkan Uzunlar ayrıca, Kumbağ Mahallesi'ne başlayacak olan yol çalışmaları için güzergâhlarda incelemelerde bulunarak, personelden bilgi aldı. Uzunlar, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Muhammet Polat ile birlikte ziyaret ettiği mahallede mevcut diğer ihtiyaç ve taleplerle ilgili olarak mahalle sakinleri ile istişarede bulundu.

Barbaros’a iki yatırım birden

Barbaros’a iki yatırım birden

Barbaros’a iki yatırım birden

Barbaros’a iki yatırım birden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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