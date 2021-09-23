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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm canlı izle

TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Oruç ve İlyas’a tuzağı kimin kurduğunu merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm canlı izle

İlk bölümüyle büyük beğeni kazanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. İshak, Antuan’ın elinden kurtulabilecek mi? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 2. BÖLÜM CANLI İZLE

Hızır, kendisi yüzünden hayatı tehlikeye giren Zeynep’le birlikte Pietro’nun adamlarından kurtulmak ve üzerinde bulundurduğu emaneti Süleyman Usta’ya ulaştırmak için çok zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Durumu öğrenen Pietro ise hem emanete hem de Hızır’a ulaşmanın yollarını bulmak için tüm imkanları seferber etmiştir. Bu sırada Hızır ve Zeynep bir daha karşılaşmamak üzere ayrıldıklarını düşünseler de kader onları yeniden bir araya getirecektir.

Oruç ve İlyas kendilerine kurulan tuzağın başında kimin olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırırlar. Kendilerini yine bir çatışmanın içerisinde bulacaklardır.
Ailesinin gözleri önünde katledilişini izleyen İshak, Korsan Antuan tarafından esir alınır. Gördüğü ağır işkenceler sırasında İshak, adeta yardım diler gibi kardeşlerinin adını sayıklar. Tek amacı Oruç’u öldürerek kardeşinin intikamını almak olan Antuan ise sabırla Oruç’un ağasını kurtarmak için gelmesini bekler.
Oruç ve İlyas’a tuzağı kim kurdu?
İshak, Antuan’ın elinden kurtulabilecek mi?
Hızır, aldığı emaneti Süleyman Usta’ya ulaştırabilecek mi?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 TRT 1 BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 2. BÖLÜM CANLI İZLE

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm canlı izleBarbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm canlı izle

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