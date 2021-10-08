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  3. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'İn Kılıcı 5. bölüm canlı izle

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'İn Kılıcı 5. bölüm canlı izle

TRT 1 ekranlarında cuma günü izleyici karşısına çıkan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için heyecan dolu yeni bölümün linklerine haberimizde yer verdik İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'İn Kılıcı 5. bölüm canlı izle linkleri...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'İn Kılıcı 5. bölüm canlı izle

İzleyiciyi TRT 1 ekranına kilitleyen dizi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler ve internetten izlemek isteyenler için haberimizde Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'İn Kılıcı 5. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 5. BÖLÜM CANLI İZLE

SON BÖLÜM ÖZET

Pietro’nun emriyle içinde büyük sırların olduğu kitabın peşine düşen Radko, Süleyman’ın yaşadığı Midilli’ye çıkarma yapmış ve izini sürerek İshak’ın evine baskın verip onları sıkıştırmıştır. Bir anda Radko’yu karşısında bulan Hızır ve İshak acaba bu cendereden kurtulabilecek midir?

Papalığın peşinde olduğu mühendis Ebu Muhammed’i Tekgöz Theo’dan kurtarmayı başaran Oruç, ardından kötü bir sürprizle karşılaşmıştır. Isabel’den, aldığı gemisi Şahin tarafından zapt edilmiş, kurtardığı Ebu Muhammed de esir edilmiştir. Oruç, adına kara çalacak olan bu hadiseye nasıl bir tepki verecektir? Şahin’in bu ihanetine babası Kılıç Bey’in tavrı ne olacaktır?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'İn Kılıcı 5. bölüm canlı izle

Sylvio Akdeniz’de yıldızı parlayan Oruç’u zayıflatmak için Cafer ile kirli bir ittifaka girişmiştir. Para ve güç hırsıyla yanan Cafer, Oruç’a yeni bir darbe indirmek için ne tür bir yol izleyecektir?
Diğer yandan Pietro’nun emriyle Oruç‘u bitirmek için uğraşlara giren Sylvio ilk olarak kızı Isabel’i ondan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Öz babası ile Oruç arasında kalacak olan İsabel’in tavrı ne olacaktır? Baba Oruç kendisine karşı yapılan haksızlıklar karşısında nasıl bir yol izleyecektir?
Elleri İshak’ın ailesinin kanına bulaşmış olan Yorgo, Midilli’den kalkıp İskenderiye’ye kızının yanına sığınmıştır. İshak’ın kendisinden intikam almak istediğini bilen Yorgo’nun yardımına kim yetişecektir? Despina, babası Yorgo’nun İskenderiye’de saklandığını Oruç’tan gizleyecek midir?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 TRT 1 BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 5. BÖLÜM CANLI İZLE

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'İn Kılıcı 5. bölüm canlı izle

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