Baba Oruç’un başına gelen hadiseler yüzünden sorumlu tutacağı Isabel’e karşı nasıl bir tavır takınacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle TRT 1 izleyicisinin karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 6. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 6. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 6. BÖLÜM CANLI İZLE

Baba Oruç ve tayfası, zulme uğrayan köylüleri kurtarıp yeniden yelken açarlarken, Kara Korsan adıyla deryalara tekrar dönen Antuan tarafından saldırıya uğramışlardı. Baba Oruç ve leventler bu saldırıdan sağ kurtulabilecekler mi?

Öte yandan Hızır ve Niko, Eshter’i yakalamış fakat Radko’nun da tuzağına düşmüştü.. Hızır ve Niko bu saldırıdan kurtulabilecekler mi? Radko, Eshter’i İskenderiye’den çıkarabilecek mi?

Isabel’in, Baba Oruç’un evine yapılacak baskını ifşa etmesi ve Radko tarafından açıkça tehdit edilmesi üzerine kızının saklandığı yetimhaneyi adamlarıyla basan Sylvio geri dönüşü olmayan kararlar mı alacak? İshak’la karşı karşıya kalan Sylvio durumu ne kadar ileri taşıyacak?

Perdenin arkasında kuklalarını yöneten Pietro, hem Eshter’i ele geçirip hem de Baba Oruç’u bertaraf ederek nihai hedefine yaklaşmak için o büyük adımı atmayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Baba Oruç’un tuzağa düşmesi İskenderiye sokaklarında nasıl yankılanacak?

Oruç’u Isabel’den kıskanan Despina, Baba Oruç’un başına gelen bu hadiseler yüzünden sorumlu tutacağı Isabel’e karşı nasıl bir tavır takınacak?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 6. BÖLÜM CANLI İZLE