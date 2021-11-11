Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 8. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm YouTube izle

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Sırlı Kitabı ve Eshter’i, düşmanın elinden almak için baskın düzenleyen Baba Oruç, Hızır Reis ve leventler Kalimnos Kalesi’ne sızmışlardı. Baba Oruç, Eshter’i bulunduğu zindandan kurtarmış, Hızır Reis ve Niko ise Giovanni’in yardımı ile büyük bir tehlikeye atılıp Pietro’nun odasına girmiş ve kitabı saklanılan yerden almışlardı.

Antuan, Radko ve adamları, Kalimnos’tan çıkmak üzere olan Baba Oruç ve leventlerinin etrafını sarmıştı. Baba Oruç ve leventleri bu çemberi yarabilecek mi? Kalimnos’tan çıkmaya çalışırken onları nasıl tuzaklar bekliyor? Aynı anda Pietro tarafından kıstırılan Hızır Reis ve Niko kaleden çıkabilecekler mi?

Kalimnos baskını, İskenderiye’de nasıl karşılanacak? Baba Oruç’a verdiği gemi nedeniyle Kılıç Bey ve oğlu Şahin arasında neler olacak? Diğer yandan İshak Ağa, ailesinin katili olarak gördüğü Yorgu’yu yakalamış ve boğazına hançerini dayamıştı. Yorgo buradan da kurtulabilecek midir yoksa onun için her şeyin sonu mu gelmiştir?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE