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Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda 2021? Barbaroslar konusu ne? Oyuncuları kimler?

Tanıtımıyla dikkatleri üzerine çeken yeni proje Barbaroslar ile ilgili izleyici Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Barbaroslar konusu ne? Oyuncuları kimler? sorularını merakla araştırıyor. Biz de haberimizde bu soruların yanıtına yer verdik...

Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda 2021? Barbaroslar konusu ne? Oyuncuları kimler?

Barbaroslar'ın ilk tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Barbaroslar konusu ne? Oyuncuları kimler? soruları merakla araştırılmaya başlandı. Bizler de merak edilen bu soruların yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BARBAROSLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

Payitaht Abdülhamid dizisini uzun süre yöneten Doğan Ümit Karaca’nın yönetmenliğini yaptığı dizinin açık deniz sahnelerinin çekimleri için Marmaris ve Antalya dolaylarında çekimler gerçekleştirildi ve ortaya görsel zenginliği çok yüksek görüntüler çıktı. Barbaroslar dizisi 2021 Eylül ayında yeni sezonda TRT 1 kanalında başlayacak.

Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Barbaroslar konusu ne? Oyuncuları kimler?

BARBAROSLAR KONUSU NE?

Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak. Kaptan-ı Derya lakabıyla bilinen Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm kıyıları egemenlik altına almayı başaran Barbaros Hayretin Paşa'nın en büyük destekçisi kardeşi Oruç Reis oldu.

Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Barbaroslar konusu ne? Oyuncuları kimler?

OYUNCULARI KİMLER?

Barbaroslar dizisi oyuncuları

Yetkin Dikinciler (İshak)

Engin Altan Düzyatan (Oruç)

Ulaş Tuna Astepe (Hızır)

Caner Topçu (İlyas)

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