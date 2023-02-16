Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barbosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barbosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barbosa 22 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcelino Cunha Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barbosa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Barbosa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Barbosa'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Barbosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barbosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Barbosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barbosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Barbosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barbosa şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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