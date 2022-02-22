Barbunya ne demek, TDK'ya göre Barbunya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Barbunya ne demek? Barbunya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi barbunya kelimesi. Peki barbunya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre barbunya nedir, barbunya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BARBUNYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Barbunya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Barbunya kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre barbunya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık, barbun (Mullus barbahıs)

- Taneleri yuvarlak, oval veya yassı, kırmızı benekli, bir tür fasulye



BARBUNYA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şu lokanta camekânında kuyruklarını dikmiş, ışıl gözlü alev menevişli barbunyalar.



BARBUNYA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- barbunya pilakisi

