Barcelona'yı yenmesi halinde Fenerbahçe'nin ardından Euroleague Şampiyonu olan ikinci Türk takımı ilan edilecek olan Anadolu Efes'in bu akşam, saat 21.30'da başlayacak karşılaşması için nefesler tutuldu. İşte Barcelona - Anadolu Efes maçı canlı izle şifresiz | Barça Lassa-Anadolu Efes canlı izle Bein Sports Haber linkleri...

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm vatandaşların heyecanla beklediği Barcelona - Anadolu Efes maçının, BeIN Sports Haber ekranlarından şifresiz izlenebileceğini duyurdu. Bu müjdenin üzerine, BeIN Sports üyeliği bulunmayan vatandaşlar da canlı yayın üzerinden maçı takip edebilecekler.

BARÇA LASSA-ANADOLU EFES CANLI İZLE BEİN SPORTS HABER

Euroleague Şampiyonu final maçında, Barcelona ve Anadolu Efes karşılaşması, saat 21.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamaya çalışacak.

Avrupa'da 4. kupasını kazanmayı hedefleyen Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

Anadolu Efes, kupayı kazanması durumunda ise Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.

Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.