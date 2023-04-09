Barcelona Arda Güler'e göz koydu! Fenerbahçe'nin genç yıldızını istiyor!

La Liga'nın en başarılı takımlarından olan dünya devi FC Barcelona, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i takımına katmak için çalışmalar başlatıldığı iddia edildi.

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Barcelona Arda Güler'e göz koydu! Fenerbahçe'nin genç yıldızını istiyor!

İspanya basınının haberine göre; Barcelona takımı, Fenerbahçe'nin yıldızı genç futbolcu Arda Güler'i takımında yerini alması için transfer etmek istediği iddia edildi. 18 yaşındaki Arda Güler'in piyasa değeri 11 Milyon Euro olduğu belirtilmiş ve Güler'in 20 Milyon Euro'dan aşağı bir teklifle takımını bırakmayacağı iddia edildi.

BARCELONA PEŞİNİ BIRKAMAYACAK

Joan Laporta ve Barcelona yönetimi Arda Güler'i kadrosuna dahil etmeden bırakmayacağı yer aldı. Fenerbahçe'nin umudu olarak bilinen ve 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler ise 11 Süper Lig maçında şans bulurken, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Barcelona Arda Güler'e göz koydu! Fenerbahçe'nin genç yıldızını istiyor!

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